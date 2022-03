Abgestaubt und aufpoliert: KHM zeigt Rüstungen in zeitgemäßer Art

Der Ausstellung ging nicht bloß das buchstäbliche Abstauben (und Restaurieren) alter Ritterrüstungen voran: Sowohl in der kuratorischen Aufbereitung als auch im begleitenden Katalog ist der aufrichtige Wille zu erkennen, einen zeitgemäßen Blick auf das populäre, meist aber altbacken aufbereitete Feld von Rüstungen, Rittern und Turnieren zu werfen.

Unsere Vorstellungen dazu seien eher von romantischen Geschichten des 19. Jahrhunderts und von Serien wie „Game of Thrones“ geformt worden, sagt Sammlungsleiter und Kurator Stefan Krause: Es gelte, die Originale aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, die sich in der KHM-Sammlung in einmaliger Vielfalt erhalten haben, wieder genau anzusehen.

Das gelingt mit einer eleganten Ausstellungsarchitektur (Blaich & Delugan Architekten) und einer eigenen, auf Kinder abgestimmten Didaktikschiene. Sie wirft Aufmerksamkeit auf Fragen abseits von Krieg und Rittermythos. Da wird etwa die Funktion erläutert, die so genannte Harnische für (meist adelige Männer) der Renaissance erfüllten: Schon kleine Buben erhielten solche angepasst, um den Führungsanspruch für die nächste Generation nach außen zu tragen. Der erwachsene Fürst führte diesen mit üppig geschmückten Rüstungen auf Festen und Umzügen vor. So genannte „Funeralhelme“, ursprünglich an Grabmälern oder Gedenksteinen in Kirchen angebracht, signalisierten Ritterlichkeit auch nach dem Tod.