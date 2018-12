A Perfect Circle in der Stadthalle: Tanz der Elemente

"Mir ist wichtig, dass wir den Leuten eine gute Show liefern, sie unterhalten und sie die Show genießen können", sagt Howerdel. "Dafür arbeiten wir hart und geben unser Bestes." Dazu beitragen soll ein rigoroses Smartphone-Verbot während der Konzerte. Dieses wird schon vor Beginn mehrfach angekündigt und für den Fall eines Verstoßes mit Saalverweis gedroht. Als sich trotz allem – vereinzelt – Displays sehen lassen, urgiert Keenan: "Put your phones away and we will continue!"

Das Resultat: Ein Konzert, bei dem sich die Besucher auf die Performance konzentrieren und das auch können, weil sich das Gegebene nicht auf Dutzenden kleinen Displays widerspiegelt. Wie störend das ist, wird einem erst am Ende des Closers Delicious klar, als Keenan – bereits abgegangen – verkündet: „Now is the time to put out phones!“

Die letzten zwei Minuten des 90-minütigen Sets dürfen Unbelehrbare im Kleinformat bannen, bekommen also auch noch ihre Erinnerungen. Der überwiegende Rest der Besucher kann ein intensives Konzert ungestört erleben. Man muss sich Billy Howerdel als glücklichen Menschen vorstellen.