80. Filmfestspiele Venedig: Eröffnungsfilm von Luca Guadagnino mit Zendaya

Der italienische Filmemacher ist für sein gehyptes Drama "Call Me by Your Name" mit Timothée Chalamet bekannt und Stammgast in Venedig. 2022 lief sein Film "Bones and All" im Wettbewerb. "Challengers" wird außer Konkurrenz zu sehen sein. Das Filmfest Venedig läuft vom 30. August bis 9. September.