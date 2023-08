76. Filmfestival Locarno: Goldener Leopard für iranischen Film

Die Jury des Hauptwettbewerbs unter Vorsitz des französischen Schauspielstars Lambert Wilson ("Von Menschen und Göttern") hat die zweitwichtigste Auszeichnung, den Spezialpreis, an den Film "Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii" ("Do Not Expect Too Much From the End of the World") des Rumänen Radu Jude vergeben. Der Regisseur, international bekannt geworden mit dem Gewinn des Goldenen Bären der Berlinale 2021 für "Bad Luck Banging or Loony Porn", setzt sich in dem Spielfilm, in dem die deutsche Schauspielerin Nina Hoss in einer Nebenrolle auftritt, kritisch mit den sozialen Ungerechtigkeiten in seinem Heimatland auseinander.

Für die internationale Gemeinschaftsproduktion "Stepne" ("Steppe") wurde die in Kiew und Berlin lebende ukrainische Regisseurin Maryna Vroda mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Ihr Spielfilm schildert das Landleben in der Ukraine, fernab des Krieges.