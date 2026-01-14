76. Berlinale: Feierliche Galas für österreichisches Filmschaffen

Österreichs Filmschaffen wird heuer bei der am 12. Februar startenden 76. Berlinale der Rote Teppich ausgerollt. Am Mittwoch gab das Festival bekannt, dass Ulrike Ottingers neuer Spielfilm "Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr und Thomas Schubert bei den Festspielen mit einer feierlichen Special Gala zur Weltpremiere gewürdigt wird. Ebenfalls in der Sektion Berlinale Special wird auch Ruth Beckermanns neuester Streich "Wax & Gold" gefeiert.

Darin leistet die Filmemacherin in einem einst von Kaiser Haile Selassie erbauten Hotel in Addis Abeba eine persönliche Reflexion über die Geschichte Äthiopiens und Europas. Die beiden Glamourgalas sind allerdings nicht die einzigen Momente, in denen das österreichische Filmschaffen heuer in Berlin gewürdigt wird.