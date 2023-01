73. Berlinale: Die Filme im Wettbewerb

Bei der 73. Berlinale gehen ab 10. Februar 18 Werke ins Rennen um die Goldenen und Silbernen Bären, darunter Margarethe von Trottas Filmbiografie "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste", eine österreichische Koproduktion. Nachfolgend eine Übersicht:

TITEL LAND REGIE "20.000 Especies de Spanien Estibaliz Urresola Abejas" (20.000 Solaguren Species of Bees) "Bai Ta Zhi Guang" China Zhang Lus (The Shadowless Tower) "Bis ans Ende der Deutschland Christoph Hochhäusler Nacht" "BlackBerry" USA Matt Johnson "Disco Boy" Italien/Frankreich Giacomo Abbruzzese "Le Grand Chariot" Schweiz/Frankreich Philippe Garrel (The Plough) "Ingeborg Bachmann - Deutschland/Österreich Margarethe von Trotta Reise in die Wüste" /Schweiz/Luxemburg "Irgendwann werden wir Deutschland Emily Atef uns alles erzählen" "Limbo" Australien Ivan Sen "Mal Viver" (Bad Portugal João Canijo Living) "Manodrome" USA John Trengove "Music" Deutschland/Frankreich Angela Schanelec /Serbien "Past Lives" USA Celine Song "Roter Himmel" Deutschland Christian Petzold "Sur l'Adamant" (On Frankreich Nicolas Philibert the Adamant) "The Survival of Australien Rolf de Heer Kindness" "Suzume" Japan Makoto Shinkai "Tótem" Mexiko Lila Avilés

(S E R V I C E - www.berlinale.de)