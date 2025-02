69. Song Contest: Zwei Wiener wollen für Deutschland zum ESC

Zur Konkurrenz zählen etwa Noah Levi aus Berlin, der mit 13 als Gewinner des Formats "The Voice Kids" bekannt wurde, Moss Kena, britischer Singer-Songwriter aus Berlin, die Münchner Band COSBY oder die Mittelalterrocker Feuerschwanz. Insgesamt rittert also eine illustre Truppe um das deutsche ESC-Ticket. Zwölf der 24 Starter sollen in der Auftaktshow von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" am 14. Februar auftreten und sich der Jury stellen, in der neben Stefan Raab Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld einen festen Platz haben. Hinzu kommen wechselnden Gastjuroren.

Die zweite Hälfte des Bewerberfeldes ist dann in der zweiten Show am darauffolgenden Tag (15. Februar) zu sehen. Die dritte Show ist dann eine Woche später als Halbfinale angelegt. Das Finale mit der Kür des deutschen ESC-Beitrags ist am 1. März in der ARD zu sehen.