Preise der offiziellen und unabhängigen Jurys

PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY

"Fuocoammare" von Gianfranco Rosi

" Les premiers, les derniers" von Bouli Lanners

" Les Sauteurs" von Abou Bakar Sidibe, Estephan Wagner, Moritz Siebert

" Barakah yoqabil Barakah" ( Barakah Meets Barakah) von Mahmoud Sabbagh

AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS

"Fuocoammare" von Gianfranco Rosi

"Royahaye Dame Sobh" (Starless Dreams) von Mehrdad Oskouei

PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER

"24 Wochen" von Anne Zohra Berrached

PREISE DER CICAE (Internationaler Verband der Filmkunsttheater)

"Grüße aus Fukushima" von Doris Dörrie

"Ilegitim" (Illegitimate) von Adrian Sitaru

LABEL EUROPA CINEMAS

" Les premiers, les derniers" von Bouli Lanners

FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK

"Smrt u Sarajevu/Mort à Sarajevo" (Death in Sarajevo) von Danis Tanovic

"Aloys" von Tobias Nölle

"The Revolution Won't Be Televised" von Rama Thiaw

TEDDY AWARD

"Kater" von Händl Klaus (als bester Spielfilm/feature film)

MADE IN GERMANY - FÖRDERPREIS PERSPEKTIVE

Janna Ji Wonders für "Walchensee Forever"

CALIGARI-FILMPREIS

"Akher ayam el madina" (In the Last Days of the City) von Tamer El Said

FRIEDENSFILMPREIS

"Makhdoumin" (A Maid for Each) von Maher Abi Samra

HEINER-CAROW-PREIS

"Grüße aus Fukushima" von Doris Dörrie

BERLINALE-JUGENDPROGRAMM

Generation 14+ Gläserner Bär für den besten Film: "Es esmu seit" (Mellow Mud) von Renars Vimba ( Lettland)

K+ Gläserner Bär für den besten Film: "Ottaal" (The Trap) von Jayaraj Rajasekharan ( Indien)