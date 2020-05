5 Millionen Euro mehr für die Vereinigten Bühnen Wien

Geschäftsführer Thomas Drozda sieht die VBW dadurch „solide finanziert – erstmals seit fünf Jahren“.

Die Opposition hingegen ist erzürnt. Und auch der Kultursprecher des kleineren Wiener Koalitionspartners äußert sich kritisch und, für die Politik durchaus unüblich, selbstkritisch. Die Zusatzsubvention sei „eine der schmerzhaftesten Entscheidungen, seit ich Kulturpolitiker bin“, schrieb der Kultursprecher der Wiener Grünen, Klaus Werner-Lobo, in einem Blogeintrag. Werner-Lobo wollte die Zusatzsubvention für die Vereinigten Bühnen, die zwei Musical- und eine Opernbühne bespielen, ursprünglich an zwei Bedingungen knüpfen: dass Klein- und Mittelbühnen sowie die freie Theaterszene in Wien mehr Geld bekommen und dass ein Einsparungskonzept vorgelegt wird, nach dem die VBW ab 2016 unter dem bisherigen Subventionsrahmen von 37,1 Millionen Euro liegen.

„Dafür habe ich keine Mehrheit gefunden“, sagt Werner-Lobo zum KURIER. Es gebe jedoch im Subventionsakt die Verpflichtung, dass die VBW ein Sparkonzept vorlegen, nach dem die Subvention ab 2016 „heruntergefahren“ werden kann, so Werner-Lobo. Vereinbarter Termin für das Konzept sei das erste Quartal 2014, im selben Jahre müsse auch schon mit der Umsetzung begonnen werden, so Werner-Lobo, der sich u.a. die Umwidmung einer Musicalbühne vorstellen kann. „Was niemand von uns wollte, nämlich dass die Vereinigten Bühnen noch mehr Geld kriegen, könnte dazu führen, dass es endlich eine langfristige Lösung gibt, dass die VBW doch mit weniger Geld auskommen.“