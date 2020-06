45. Rauriser Literaturtage mit "Mehr.Sprachen"

Die 45. Rauriser Literaturtage von 18. bis 22. März stehen heuer unter dem Motto "Mehr.Sprachen". Wie Manfred Mittermayer, zusammen mit Ines Schütz Leiter dieses traditionsreichen Literaturfestivals im Salzburger Bergdorf Rauris, erklärte, werden Autoren zu Gast sein, "die in zwei oder mehreren Sprachen leben und schreiben und in Übersetzungen 'fremdsprechen'".

In einer Vielzahl von Lesungen in Gasthäusern, alten Schulen, Almen und privaten Räumen soll gezeigt werden, "wie man die Welt aus den Augen verschiedener Sprachen sehen kann, wie die Mehrsprachigkeit mit ihren vielen Namen uns erst ermöglicht, hinter vermeintlich Selbstverständliches zu schauen", so Mittermayer und Schütz im Programmheft. Dafür angesagt sind Autoren wie Raoul Schrott, Ilma Rakusa, Anne Weber, Olga Grjasnowa, Esther Kinsky, György Dalos, Jaroslav Rudis, Ann Cotten, Seher Cakir und andere.