Comedy-Star Tracy Morgan bei Autounfall schwer verletzt

Der amerikanische Comedy-Star Tracy Morgan (45) ist bei einem Autounfall im US-Staat New Jersey schwer verletzt worden. Die Limousine des Schauspielers (" 30 Rock", "Superhero Movie") wurde in der Nacht zum Samstag auf einer Schnellstraße in einen Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt, wie US-Medien berichteten. Ein Begleiter Morgans kam der Los Angeles Times zufolge ums Leben.

Sieben Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer, der auf Morgans Wagen aufgefahren war, sei wegen Körperverletzung angezeigt worden, hieß es. Der Komiker befand sich auf dem Rückweg von einem Auftritt im US-Staat Delaware. Der gebürtige New Yorker hat mit seiner Verlobten Megan Wollover eine kleine Tochter.