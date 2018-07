3-D-Show von Kraftwerk: Reizvoll plastisch, schaurig relevant

Ziffern, die direkt auf einen zu fliegen und kurz vor dem Gesicht wie Seifenblasen zerplatzen. Oder ein Computer aus der IT-Steinzeit, der in den Zuschauerraum des Römersteinbruchs in St. Margarethen hinein schwebt – so dicht über dem Kopf, dass man sich ducken will.

Das konnten Sonntagabend die Besucher des Kraftwerk-Konzertes in der burgenländischen Gemeinde erleben. Mit ihrem ausschließlich elektronisch gestalteten Sound schafften die Düsseldorfer 1974 den internationalen Durchbruch und gelten heute als Pioniere der elektronischen Musik.