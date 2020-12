24 Stunden lang gemeinsam Weinen: Performance-Abschluss für 2020

In Linz und Online kann man zum Abschluss eines doch belastenden Jahres emotionale Erleichterung suchen: Eine Studentin der dortigen Kunstuni, Smirna Kulenovic, lädt zum gemeinsamen Weinen, und das für 24 Stunden. Die "Bring Your Own Tears Party“ findet von 22. bis 23. Dezember (11 bis 11 Uhr) statt. Man kann online mitmachen - oder vor Ort an den Fensterscheiben des Kunstuni-Ausstellungsraums splace am Linzer Hauptplatz und dabei die Performance der Studentin verfolgen, hieß es in einer Aussendung.