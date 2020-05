2013 brachte Kunstmarkt-Rekorde: Gesamtumsatz 10 Milliarden Euro

Der internationale Kunstmarkt hat im vergangenen Jahr vor allem mit dem Verkauf von zeitgenössischen Werken und Werken der Moderne Rekordumsätze erzielt. Allein bei 113 Kunstwerken seien Preise von insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd. Euro) erzielt worden - 18 Prozent der weltweit verkauften Kunst, wie das Berliner Kunstportal artnet am Donnerstag mitteilte.

Der Gesamtumsatz stieg 2013 um fünf Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar (10,6 Mrd. Euro). Angeführt wird die Liste der teuersten Werke von Francis Bacons "Three Studies of Lucian Freud" aus dem Jahr 1969, das für 142,4 Millionen US-Dollar in New York versteigert wurde. Auf Platz zwei steht Andy Warhols "Silver car crash (Double disaster)" mit einem Verkaufspreis von 105,4 Millionen US-Dollar, gefolgt von Jeff Koons' "Balloon dog (Orange)" (58,4 Mio. Dollar).