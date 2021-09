180.000 Trailer für neuen "Matrix"-Film

Ist es ein Fehler in der Matrix? Nein, es ist eine Werbemaßnahme: Zum neuen "Matrix"-Film ist eine Webseite online gegangen, auf der 180.000 verschiedene Trailer abzurufen sind. Für all jene, die sich da nicht durchklicken wollen, soll am Donnerstag ein Einzeltrailer erscheinen, berichtet der NME. Die Fortsetzung der bekannten Trilogie mit Keanu Reeves soll am 22. Dezember in die Kinos.kommen.

Inzwischen können sich die Fans also durch thechoiceisyours.whatisthematrix.com klicken. Je nach Uhrzeit (und abhängig davon, ob man die rote oder die blaue Pille wählt), gibt es dann eine spezifische 40-sekündige Trailervariante. Einer davon ist hier: