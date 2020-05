Lange Nacht der Museen: Jubiläum mit Zuwachs

Rund 250 Museen in ganz Österreich bieten heuer ein Zusatzprogramm für Kinder an, 54 davon allein in Wien. Im 48er Museum lautet das Motto "Gib dem Mist eine 2. Chance". Dabei können Abfälle in Schmuckstücke umgewandelt werden. Im Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek sind die Bären los, während sich die Kinder im Papyrusmuseum in ägyptische Pharaonen verwandeln und Hieroglyphen lernen können. Auch für Erwachsene gibt es zum Teil kuriose Zusatzangebote: Im Wiener Möbel Museum kann man zu Mozarts "Kleinen Nachtmusik" jeweils zur vollen und halben Stunde an einem Topflappen-Wetthäkeln teilnehmen, das Kaiser Franz Joseph Hutmuseum wird zum Handkuss-Trainingscenter und das Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek bietet Sprachkurse für Klingonisch an, eine Kunstsprache aus der Kultserie "Star Trek".

Zu den Neuzugängen in Wien (124 Museen und Galerien sind mit dabei) zählen u.a. das 1. Wiener Fischereimuseum und der Domschatz von St. Stephan, aber auch die Wiener Stadthalle wird heuer erstmals an der " Langen Nacht der Museen" teilnehmen. Das größte Veranstaltungszentrum Österreichs zeigt mit der Wienbibliothek im Rathaus die Ausstellung "Traumfabrik auf dem Eis - Von der Wiener Eisrevue zu Holiday on Ice", denn die viel besuchte Eis-Show sei immerhin "die längste kontinuierliche Veranstaltung in der Stadthalle" , erklärte Stadthalle-Chef Wolfgang Fischer.

INFO: Tickets regulär 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, regional 6 Euro, bei Gruppenbuchungen jedes 15. Ticket gratis, erhältlich bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen sowie am 4. Oktober am "Treffpunkt Museum".

langenacht.orf.at