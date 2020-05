14 österreichische Filme bei Max-Ophüls-Festival

Während "Zweisitzrakete" oder "Blutgletscher" hierzulande schon im Kino waren, feiert Johanna Moders Debüt "High Performance" seine Weltpremiere im Wettbewerb. Ihre ungewöhnliche Tragikomödie widmet sich dem dauernden Streben nach Anerkennung.

Im Zentrum von "High Performance" stehen zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Daniel ist in einer Off-Theater-Gruppe, verdient in einem nächtlichen Job ein bisschen Geld, will sich treu bleiben und selbst verwirklichen, aber bringt schwer alles unter einen Hut. Angesichts seines erfolgreichen Bruders Rudi, Regionalmanager einer global agierenden Software-Firma, fällt er rasch in ironische Selbstgerechtigkeit.

Für Moder geht es stets um den Kampf nach Bestätigung, die man sich von einem undefinierten Außen erhofft. Die Jungregisseurin sagt im APA-Interview: "Sie glauben, wenn sie diese Bestätigung erlangen, dann werden sie dem Erfolgsschema entsprechen, dann haben sie etwas erreicht - aber ob sie das glücklich macht, ist eine andere Frage. In Wahrheit müssen wir ja immer mehr erreichen - und das wird immer dazu führen, dass wir uns als gescheitert empfinden."

Moder ist eine der großen Nachwuchshoffnungen in Österreich, an ihrem ersten Langfilm hat sie - wegen einer mühsamen Finanzierungsphase - insgesamt fünf Jahre gearbeitet. Für das gelungene Ergebnis hofft sie nun, dass es von mehr als nur 2.000 Leuten im Kino gesehen wird - "dafür ist die Kunst dann schon ein bisschen zu teuer". "High Performance" läuft im März bei der Diagonale in Graz und kommt anschließend ins Kino.



