Wissenschaftsstandort Wien: Immer wieder nachjustieren

Innovation durch Wissenschaft ist ein wichtiger Motor für wirtschaftliche Veränderungen, da die Entwicklung neuer Technologien, Verfahren oder Dienstleitungen zusätzliche Arbeitsplätze und Märkte schaffen kann. Dr. Michael Stampfer, Geschäftsführer des Wiener Wissenschaft-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), erklärt, woran es in Österreich da noch hapert. Warum ist ein starker Wirtschaftsstandort auf Wissenschaft angewiesen? Michael Stampfer: Zunächst einmal ist für alteingesessene Unternehmen eine sehr gute Wissenschaftscommunity vor Ort ein wichtiger Faktor, um Kooperationen schließen und Talente finden zu können. Zweitens kommen einige der stärksten Unternehmensgründungen aus den Universitäten. Und das Dritte ist: Will sich ein internationales Unternehmen, das selbst Forschung betreibt, in einer Stadt ansiedeln, schaut es zuvorderst, wo es die besten Wissenschaftler und Talente gibt. Also ist ein starker Wissenschaftssektor sowohl für Unternehmen, die schon da sind, als auch für Neugründungen und Ansiedlungen unabdingbar. Wo steht die Universitätsstadt Wien im internationalen Vergleich? Rein quantitativ ist Wien weit vorne – die Universitäten verbuchen fast ein Viertelmillion Studierende, das ist enorm. Auch in der wissenschaftlichen Forschung sind wir sehr gut, obwohl diese von 1925 bis in die 1960er-Jahre völlig eingebrochen war. Dieser Rückstand wurde gut aufholt. Aber andere europäische Universitäten in vergleichbaren Metropolregionen haben auf bereits hohem Niveau viel investiert. Wir sind zwar besser geworden, aber die anderen schlafen nicht – deswegen sind wir ein sehr guter, jedoch nicht der beste Wissenschaftsstandort in Europa.

Was fehlt, damit Wien mit weltweit führenden Universitäten in einem Atemzug genannt werden kann? Es bringt wenig, zu sagen, wir machen es genauso wie das MIT in Boston und dann wird alles gut. Selbst wenn das amerikanische Wissenschaftssystem im Moment mit vielen Fragezeichen behaftet ist, stehen den Universitäten dort fünfmal so viel Forschungsmittel zur Verfügung, dazu haben sie Drittmittelgeber, die ihnen Millionenbeträge zur Verfügung stellen. Natürlich fällt es dem MIT dann auch leichter, die Verwertungsseite zu optimieren. Bei uns ist die leidige Argumentation, dass die Wissenschaft eh gut gefördert wird und jetzt sollte es nur mehr darum gehen, wie man möglichst viele Ergebnisse für Unternehmen rausquetschen kann. Das ist falsches Denken. Studien besagen, dass Top-Qualität entscheidend ist und ein guter Teil des Qualitätswachstums schlicht und ergreifend mit Geldwachstum zu tun hat. Daher darf der Staat nicht nachlassen, Universitäten und Forschung massiv zu finanzieren. Warum gibt es das in den USA übliche private Förderungssystem in Österreich nicht? Im Gegensatz zu fast allen Ländern sind in Österreich der überwiegende Teil der Stiftungen quasi Gefäße für Firmenanteile und Familien, aber kein Vehikel, um Geld für die Gemeinnützigkeit auszugehen. Hier gilt es Anreize finden, für das allgemein Gute Geld zu geben – sprich es steuerlich deutlich günstiger zu machen. Es ist aber auch die Sozialpartnerschaft gefragt, einen größeren Kompromiss zu schaffen, wo jede Seite ein Stück aufmacht. Aber das ist eine kulturell und strukturell wirklich höchst schwierige Landschaft. Drittmittelfinanzierung ist für den Wissenschaftsstandort wichtig? Selbstverständlich – sowohl, was die Menge des Geldes betrifft, als auch, was die Vielfalt betrifft. Der WWTF kann manchmal Förderungen anbieten, die es sonst nicht gibt – wir sehen eine Lücke und können entsprechend unterstützen. So finden auch Forscherinnen und Forscher mit ausgefallenen Ideen jemanden, der ihnen Geld gibt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Susanne Einzenberger Dr. Michael Stampfer, Geschäftsführer WWTF