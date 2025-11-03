Wissens- vorsprung als Karrieremotor

Von Sandra Wobrazek Dank ständig neuer Entwicklungen und Medikamente müssen alle, die in der Pharmaindustrie arbeiten, ständig auf dem neuesten Stand bleiben. Hinzu kommt: Wer sich fortbildet, hat gute Chancen auf den nächsten Karriereschritt.

Fast Learning Dabei gewinnt das sogenannte „Fast Learning“ in der pharmazeutischen Industrie als Prinzip der organisationalen Weiterentwicklung an Bedeutung, sagt Eva Waldmann, Head of Pharmig Academy: „Es steht für beschleunigtes, zielgerichtetes Lernen – eingebettet in eine Kultur, die kontinuierliche Entwicklung fördert und fordert. Fort- und Weiterbildungen sind zentrale Instrumente zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität der Pharmabranche.“ Mit mehr als 140 Experten aus Industrie, Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft bietet die Pharmig Academy praxisnahe Fort- und Weiterbildungen, die auf die Bedürfnisse der pharmazeutischen Branche zugeschnitten sind.

Market Access und KI Besonders gefragt sind, so Eva Maria Waldmann, Formate rund um Market Access – also den Zugang von Arzneimitteln zum Gesundheitssystem und deren Erstattung: „Ebenso stark nachgefragt sind Update-Formate und Insight Talks, die sicherstellen, dass gesetzliche Änderungen nicht nur verstanden, sondern auch im Arbeitsalltag umgesetzt werden.“ Künstliche Intelligenz, betont Waldmann, ist im Praxisalltag der Branche angekommen. Deshalb wird sie in der Pharmig Academy zum Schulungsthema, „wenn es um konkrete Anwendungen geht – zum Beispiel in der Pharmakovigilanz, also der Arzneimittelsicherheit, im Qualitätsmanagement oder bei der Datenanalyse“.