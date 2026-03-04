Es war die Dissertation von Johannes Homa, die den Anstoß zum Spin-off Lithoz gab. In seiner Arbeit an der TU Wien entwickelte er mit seinem Kollegen Johannes Benedikt einen 3D-Drucker für keramische Materialien. „Ein Industriepartner aus Lichtenstein war von den ersten Ergebnissen so begeistert, dass er finanziell in die Entwicklung miteingestiegen ist“, sagt Homa. Zusammen mit der TU Wien nahmen die 3D-Drucker und die Materialentwicklung immer mehr Gestalt an. „Die ersten Versuche waren 2006, gegründet haben wir 2011 – quasi in einem Lagerraum und gingen mit dem ersten industrienahen Prototypen auf den Markt“, so Homa.



Gute Verträge

Heute stellt Lithoz 3D-Drucker und die passenden Materialien unter anderem für Implantate, Operationsinstrumente, Zahnspangen, aber auch für Gusskerne von Flugzeugturbinen oder Satellitenbauteile her. Bei der Ausgründung haben gleich mehrere Aspekte geholfen: „Die TU Wien hat damals schon gute Verträge gemacht, sodass wir vorteilhaft mit einer rechtlichen Grundlage gründen konnten“, sagt Homa. Diverse Förderungen trugen zur finanziellen Unterstützung bei, während der universitäre Gründerservice INiTS bei allen Fragen zur Seite stand. „Außerdem haben Naivität und Mut geholfen, uns in das Projekt zu stürzen“, sagt Homa. Und das hat sich bezahlt gemacht. „Allein, was wir alles gelernt haben, war die Reise wert.“