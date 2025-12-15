Stabilität auch in bewegten Zeiten

Österreich gilt seit Jahrzehnten als einer der stabilsten Finanzplätze Europas. Banken sind nicht nur tief in der Wirtschaft des Landes verankert, sondern genießen auch im internationalen Vergleich ein hohes Maß an Vertrauen. „Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie wichtig Banken als Stabilitätsfaktor in der Wirtschaft sind. Zum Beispiel haben sie mit Stundungsmaßnahmen die Wirtschaft unterstützt, anstatt Kunden mit kurzfristigen Liquiditätsengpässen in den Kreditausfall zu schicken. Banken haben bewiesen, dass sie in Krisensituationen schnell reagieren müssen, um für ihre Kunden da zu sein. Wir mussten quasi über Nacht ins Homeoffice wechseln, während der Betrieb weiterlief. Die Bedeutung digitaler Lösungen und flexibler Dienstleistungen hat zugenommen, um den Anforderungen unserer Kunden auch unter widrigsten Umständen gerecht zu werden. Das Thema Digitalisierung ist geblieben, aber auch die Erkenntnis, dass persönlicher Kontakt unerlässlich ist“, erklärt Stefan Neubauer, designierter CEO der Kathrein Privatbank. Auch das Thema Sicherheit ist in den Fokus gerückt. „Sicherheit hat für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen stets höchste Priorität. Für Privatkunden geht es um den Schutz ihrer Daten und die Gewährleistung eines sicheren digitalen Bankings, für Unternehmen um fortschrittliche Betrugsprävention und sichere Umgebungen. KI ermöglicht vorausschauende, adaptive Abwehrmaßnahmen – denn Sicherheit muss heute intelligent und proaktiv sein“, erklärt Emilio Manca, COO der UniCredit Bank Austria.

Risikoüberwachung Banken haben ihre Kapital-, Liquiditätsausstattung und Risikomanagementpraktiken nach der Finanzkrise 2008 erheblich verbessert. Allein in den letzten zehn Jahren haben österreichische Banken ihre CET1-Ratio von etwa 10,5 Prozent auf 17,7 Prozent erhöht. Die Kathrein Privatbank liegt mit ihrer CET1-Ratio von 28,1 Prozent (Stand: 31.10.2025) weit über der regulatorischen Anforderung und damit ganz vorne. „Die Kathrein Privatbank hat in den letzten Jahren eine robuste Strategie entwickelt, die auf Diversifizierung im Bereich der Veranlagung und Risikominimierung abzielt. Dies umfasst auch die Implementierung moderner Technologien zur Überwachung und Analyse diverser Risiken. Die Resilienz der Banken ist heute höher denn je, jedoch bleibt die kontinuierliche Anpassung an neue Herausforderungen, wie digitale Bedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheiten, unerlässlich“, so Neubauer. Manca: „Bei der UniCredit Bank Austria nutzen wir auch KI-gestützte Analysen, um Szenarien zu simulieren und Reaktionen zu optimieren, was uns ein proaktives Risikomanagement ermöglicht. Zukunftssicherheit bedeutet, vorausschauend zu handeln und nicht nur reaktiv.“