Sicherheit, wenn es drauf ankommt

Die Unsicherheit durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Turbulenzen nehmen in den letzten Jahren zu und damit auch die Suche nach Halt und Sicherheit.

Die österreichische Versicherungswirtschaft bietet hier Stabilität und Resilienz. „In Krisenzeiten steigt vor allem der Bedarf nach Absicherung, die finanzielle Stabilität garantiert und existenzielle Werte schützt.

Besonders gefragt sind Lebens- und Risikolebensversicherungen, weil sie Familien im Todesfall oder bei schwerer Erkrankung finanziell absichern und so ein wichtiges Sicherheitsnetz bieten.

Gleichzeitig rücken Haushalts- und Eigenheimversicherungen stärker in den Fokus, da sie bei unvorhersehbaren Schäden durch Einbruch, Feuer, Wasser oder Unwetter für finanziellen Ersatz sorgen.

Auch die private Haftpflichtversicherung gewinnt an Bedeutung, weil sie vor hohen Schadenersatzforderungen schützt, die in unsicheren Zeiten besonders belasten“, erklärt Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin Wiener Städtische.

Insgesamt suchen Kunden verstärkt nach verlässlichen Versicherungen, die in unvorhersehbaren Situationen finanziellen Rückhalt bieten und die eigene Lebens- und Wohnsituation langfristig absichern.

Auch eine schnelle und unkomplizierte Auszahlung ist für Kunden entscheidend, da sie im Schadensfall oft sofort finanzielle Mittel benötigen. „Die Allianz Österreich setzt auf modernste digitale Abläufe und Services, um die Schadensabwicklung zu beschleunigen.

Beispielsweise werden bereits mehr als 80 Prozent der Leistungsfälle in der Gesundheitsversicherung, die Kundinnen und Kunden per App einreichen, automatisiert ausbezahlt – und dies innerhalb von nur zwei Tagen.

Bei Kfz-Schäden gibt es sogar die Möglichkeit einer Sofortentschädigung auf Basis eines Kostenvoranschlags. Schnelligkeit schafft Vertrauen – und Vertrauen ist der zentrale Faktor für Kundenzufriedenheit“, so René Brandstötter, CSO Allianz Österreich.

Doch wie flexibel sind Versicherungen im persönlichen Krisenfall, z. B. beim Verlust des Arbeitsplatzes? „Grundsätzlich sind Versicherungen sehr flexible Produkte, die sich den Lebensumständen der Kunden gut anpassen lassen.

Das Wichtigste in einem persönlichen Krisenfall ist es aber, sich möglichst zeitnahe mit seinem Berater in Verbindung zu setzen, um die Lage zu analysieren und mögliche Lösungen auszuloten“, so Sonja Brandtmayer.

Es werden verschiedene Optionen angeboten, die abhängig vom jeweiligen Produkt, den vereinbarten Vertragsinhalten und der individuellen Situation der Kunden verfügbar sind, wie eine Beitragsfreistellung ohne den Versicherungsschutz komplett zu verlieren, die Stundung der Beiträge oder Tarifanpassungen.

Brandstötter: „Diese Maßnahmen sind besonders wichtig bei Schicksalsschlägen wie Jobverlust oder schwerer Erkrankung und helfen, den Versicherungsschutz zu erhalten, ohne kündigen zu müssen.“