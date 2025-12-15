Gesundheitseinrichtungen richtig planen

Von Sandra Wobrazek Wer in Österreich eine neue öffentliche Apotheke eröffnen will, braucht ein sogenanntes Bedarfsgutachten: Die Regeln dafür sind klar – und vergleichsweise streng. Es wird immer geprüft, ob Bedarf an einer neuen Apotheke besteht, indem die Bevölkerungszahl (5500 Einwohner pro Apotheke) und die Versorgungssituation der Umgebung berücksichtigt werden, wobei auch Mindestabstände (500 Meter) zu anderen Apotheken eingehalten werden müssen. Das Gutachten wird dann an die zuständige Behörde (z. B. Magistrat) übermittelt, die über die Konzession entscheidet.

Klare Strukturen Bei Krankenanstalten hingegen ist das System weniger sichtbar, aber ebenfalls klar strukturiert. „Bedarfsprüfungen gibt es in Krankenanstalten auch – und zwar sowohl für bettenführende als auch für nicht bettenführende“, erklärt Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. „Der Unterschied zu Apotheken ist, dass die Bedarfsprüfung von alten Spitälern teils lange zurückliegen – mitunter aus dem Jahr 1955 oder davor. Wenn man einmal einer Bedarfsprüfung unterzogen wurde, hat man sie für immer.“ Neue Krankenhäuser benötigen den gleichen formalen Nachweis wie Apotheken. „Jedes neu errichtete Krankenhaus braucht die gleiche Bedarfsprüfung.“ Politisch kann diese allerdings umgangen werden: „Wenn etwa mittels eines Landtagsbeschlusses der Bedarf festgelegt wird“, so Pichlbauer.