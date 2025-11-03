Gemeinsam innovative Ansätze finden

Von Anja Gerivini Nicht umsonst wird von der digitalen Revolution gesprochen. Wie bei der industriellen Revolution, die vor rund 200 Jahren zu tiefgreifenden Einschnitten in der Arbeitswelt und Gesellschaft führte, sorgt auch die moderne Technik für einen Umbruch in allen Lebensbereichen. Mit Vorteilen: Die Digitalisierung ermöglicht schnelleren Zugang zu Informationen, trägt zur Effizienzsteigerung bei Unternehmen bei oder eröffnet neue Geschäftsmodelle.

Gegenbewegung Aber sie bringt auch Probleme mit sich, die zur Spaltung der Gesellschaft führen könnten. In Wien formte sich die Initiative des Digitalen Humanismus: Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft setzen sich dafür ein, die technologische Entwicklung so zu gestalten, dass die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. „Der Digitale Humanismus kann den europäischen Forschungsraum stärken“, sagt Sophie Lecheler, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien. „Aber wir sind auch an einem Punkt angelangt, wo es absolut wichtig ist, sich mit ethischen, gesellschaftlichen und juristischen Fragen zur Digitalisierung auseinanderzusetzen, wenn man nicht in die Bredouille kommen will.“ Da die Problematiken, die die Digitalisierung mit sich bringt, nicht nur die Computerwissenschaften, sondern viele Fachgebiete betrifft, ist der Digitale Humanismus interdisziplinär ausgerichtet. „Die wissenschaftliche Methode, Transparenz und Fairness ist in allen Fächern wichtig, aber wir haben doch andere Schwerpunkte, die uns am Herzen liegen“, so Lecheler. „Die brennenden Fragestellungen können nicht von einem Fach oder einer Wissensschaftsdisziplin allein beantwortet werden.“