Die Pharmaprofis von morgen

Wer einen Karriereweg in der Pharmabranche einschlagen möchte, sollte Interesse an Naturwissenschaften haben – und den Wunsch, das Leben von Menschen mit pharmazeutischen Produkten zu verbessern. In Österreich gibt es dafür eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten.

Akademische Weihen

Am IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems (IMC Krems) werden sieben Bachelor- und Master-Studiengänge, die sich für die Pharmabranche eignen, angeboten. Dazu zählen Gesundheitsmanagement und Management von Gesundheitsunternehmen, Medical and Pharmaceutical Biotechnology, Chemistry und Sustainable Chemistry and Digital Processing.

Die Lehre in naturwissenschaftlichen Studiengängen verbindet theoretische Grundlagen mit intensivem Praxisbezug durch Laborübungen und Projektarbeiten. Im Bachelorstudium arbeiten Studierende der Biotechnologie mit Zellkulturen, Bioreaktoren und rekombinanter Proteinproduktion. „Unsere Studierenden profitieren enorm von den internationalen Praktika und Forschungsaufenthalten“, betont Harald Hundsberger, Leiter des Instituts für Biotechnologie.

Studierende des IMC Krems arbeiten an Universitäten und in führenden Pharmaunternehmen weltweit – von Schweden bis in die USA – und bringen dieses Wissen und Netzwerk nach Krems zurück. „Das ist ein entscheidender Faktor für ihre berufliche und persönliche Entwicklung“, so Hundsberger. „Theoretical knowledge + practical experience“ sei am IMC Krems die Erfolgsformel, so der Institutsleiter – ein Leitprinzip, das besonders in der pharmazeutischen Ausbildung gilt.

Zukunftsrelevant sind zudem Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und grüne Bioprozesse, ebenso wie Automatisierung und Prozessoptimierung in der Produktion.