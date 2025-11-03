Der harte Weg zurück zur Zuversicht

Es ist eine eigenartige Zeit. Die türkis-grüne Vorgängerregierung hatte das Füllhorn ausgeschüttet, um den Konsum anzukurbeln. Damit sollte auch die Wirtschaft einen Aufschwung erleben. Passiert ist es nicht, weil nicht gleichzeitig eine sichere Zukunft vermittelt werden konnte. Gleichzeitig ist die Inflation davongaloppiert und mit ihr sind die Lohnkosten nach oben geschnellt. Alles in allem eine Spirale, die Österreich wirtschaftlich nach unten gedrückt hat. Die neue türkis-rot-pinke Dreier-Regierung muss jetzt massiv sparen und ohne diese Geldtöpfe die Wirtschaft ankurbeln, um aus dieser Spirale herauszukommen. Gelungen ist es noch nicht. Der Turbo, der die Entwicklung rasch umkehrt, konnte noch nicht gezündet werden. Wobei es ungerecht wäre, zu sagen, dass gar nichts passiert ist. Kleine Schritte wie die sehr niedrigen Lohnabschlüsse, die Zurückhaltung bei den Pensionen, die Abschaffung der Bildungskarenz oder der verstärkte Kampf gegen Steuerbetrug zeigen in die richtige Richtung. Es ist aber noch zu wenig, um die Verunsicherung in Zuversicht umwandeln zu können. Zu sehr dominieren derzeit die Meldungen über Pleiten und Personalabbau.

Kritik und Lösungen Der KURIER hat diese schwierige Gemengelage zum Anlass genommen, um sich mit dem Standort Österreich genauer auseinanderzusetzen. Anfang Oktober wurde eine Interviewserie mit Unternehmern und CEOs aus den verschiedensten Branchen gestartet, in denen sich diese mit der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Heimatlandes auseinandersetzen. Diese Interviews sind sowohl digital als auch in der Tageszeitung erschienen. Da gab es natürlich sehr viel Kritik an der aktuellen Situation, aber auch viele Vorschläge. wie man die Zukunft wieder meistern könnte. Ein Thema, das immer wieder auftaucht: Die Bürokratisierung bzw. die Über-Reglementierung. Hier hat die Bundesregierung mit dem Neos-Politiker Sepp Schellhorn einen eigenen Staatssekretär eingesetzt, der in einem KURIER-Interview die Ansage deponiert hat, dass jetzt geliefert werden muss. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr, dass heuer noch Akzente gesetzt werden können. Was wichtig wäre, um den Start in das neue Jahr positiver zu gestalten. Abgesehen von der Interviewreihe zum Standort hat der KURIER auch diese Sonderausgabe gestaltet, die Sie in der Hand halten. Auch setzen sich der Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Experten, Unternehmer, Interessensvertreter etc. mit dem Standort auseinander. Der Minister hat da viele Vorhaben im Gepäck. mit denen er den Standort wieder aufmöbeln möchte. Die Unternehmer warten auf die Umsetzung.