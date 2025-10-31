Betriebliche Unterstützung im Ruhestand

Von Helena Tuma

Pensionssysteme beruhen weltweit in der Regel auf drei Säulen: einer öffentlichen, einer betrieblichen und einer privaten Säule. Die betriebliche Vorsorge gewinnt angesichts einer alternden Gesellschaft und steigender Lebenserwartung immer mehr an Bedeutung in der Vorsorgeplanung. Wie der internationale Vergleich zeigt, sind neue, tragfähige und ergänzende Konzepte , etwa durch betriebliche Vorsorgemodelle oder steuerliche Anreize gefragt, die gemeinsam zu einem stabileren und individuell anpassbaren Altersvorsorgesystem beitragen. Am besten lässt sich das flächendeckend umsetzen, wenn es über die 2. Säule (Betriebliche Vorsorge) implementiert wird.

Die Wahl der passenden Betrieblichen Vorsorgekasse durch die Unternehmen trägt dazu bei, langfristig das Beste für die Belegschaft herauszuholen. Denn für viele Beschäftigte ist vor allem die jährliche Veranlagungsleistung der Kasse ausschlaggebend. „Die österreichischen Pensionskassen sind als der größte private Pensionszahler in Österreich schon heute ein zentraler Bestandteil des Pensionssystems.

Es ist wichtig, dass in absehbarer Zukunft alle Menschen in Österreich über eine Pensionskassen-Pension an den Erträgen der internationalen Wirtschaftsentwicklung partizipieren und über eine Ergänzung für den Lebensstandard im Alter verfügen“, so Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).