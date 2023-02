Nun, da eines der größten städtebaulichen Verbrechen sich der Fertigstellung nähert, sei es noch einmal vor den Vorhang geholt: In das Wiener Grätzel Alt-Penzing, das überwiegend aus ein- bis zweistöckigen Gründerzeithäusern besteht, wurde auf einer Grün- und Freifläche die zehnstöckige Wohnbatterie „Kennedy Garden“ ohne Garden, aber mit tiefen Häuserschluchten und 540 Wohnungen geknallt – heftig befürwortet vom rundum unschuldigen Grünen Christoph Chorherr (warum eigentlich dieses Engagement, Herr Chorherr??).

Das ist, als stellten sie ins römische Trastevere oder nach Saint Germain in Paris 20-stöckige Wohnmolochs, Motto: derhängts Euch mit dem zerstörten Ortsbild, mit dem struktursprengenden Zuzug, mit dem Verkehrschaos. Ein "Verkehrskonzept" zur Linderung der Not unterstreicht gelinde die Not. Alt-Penzing ist nicht mehr.

Der Zerstörungskarawane ist das wurscht. Die ist schon weitergezogen in der Stadt.

andreas.schwarz@kurier.at