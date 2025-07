Was Sie schon immer über Mails wissen wollten

Nr. 1: Heißt es „die Mail“ oder „das Mail“? (Der männliche Artikel bleibt hier ausgespart, der bleibt dem „Mai“ vorbehalten.) Die beruhigende Antwort lautet: Beides stimmt, auch wenn sich in Österreich und der Schweiz der sächliche Artikel („das Mail“) durchgesetzt hat.

Nr. 2: Welche Schreibweise ist korrekt: E-Mail, eMail, e-Mail oder Email? Hier ist der Duden heikler und lässt nur die erste Schreibweise („E-Mail“, analog zu „U-Boot“ und „S-Bahn“) gelten. Die letzte Variante fällt aus, da es sich um einen gebrannten Schutzüberzug bei Kochtöpfen handelt (der nicht per elektronischer Post verschickt wird).

***

Wer mailt, kommt nicht am Sonderzeichen @ vorbei. Dieses erschien bereits ab 1880 auf der Tastatur US-amerikanischer Schreibmaschinen, allerdings ohne klar zugewiesene Bedeutung. Seine Sternstunde erlebte der „Klammeraffe“, wie das Zeichen zumindest eine Zeit lang im deutschen Sprachraum genannt wurde, 1971: Da wurde er für die einheitliche Schreibung von E-Mail-Adressen als Trennungszeichen zwischen Nutzernamen und Domain (z.B. wortklauberei@kurier.at) festgelegt. Zusätzlich wird @ u.a. dafür verwendet, innerhalb von Mails, die an mehrere Adressaten gerichtet sind, Einzelpersonen persönlich anzusprechen. „@ Kurti“ bedeutet also: Der folgende Satz ist speziell an Kurti gerichtet (nicht aber an die Mitadressaten Zoe und Kevin). – Ausgesprochen wird @ als „Ätt“, also wie die englische Präposition „at“, deren Bedeutung (dt.: „an“, „bei“) das Zeichen übernommen hat. In Hinblick darauf wäre es nur logisch, würde der Papst seine Mailadresse demnächst auf urbi@orbi.va ändern – meint zumindest Ihr Wortklauber.

***

Fundstück der Woche: Die Staatssekretärin für Gesundheit hat einen wertvollen Tipp für kränkelnde Personen auf Lager: „Man kann selbstverständlich einen Arzt konsolidieren.“ (Ö1-„Morgenjournal“) – Vielleicht könnte man den Herrn Doktor auch konsultieren, das wäre fremdworttechnisch noch solider.

