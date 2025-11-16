Was man über das Lehren und Leeren lernen kann

Gerald N. ist nicht nur ein richtiger Rapid-Anhänger, sondern auch Fan der richtigen deutschen Grammatik. Deshalb ereilte ihn neulich in St. Pölten beim Cupspiel zwischen dem SKN und Rapid ein Schockmoment. In riesigen Lettern war auf einem Transparent der Heimmannschaft zu lesen: „Lehrt ihnen das Fürchten!“

Gerald N. stellt dazu fest: „Das lehrt mir (sic!) tatsächlich das Fürchten!“ Zur Erklärung: Nach dem Verb „lehren“ steht üblicherweise der doppelte Akkusativ und nicht der Dativ. Richtig ist daher „Ich lehre dich das Fürchten“, aber nicht „Ich lehre dir das Fürchten“. Wir wollen freilich nicht so streng sein: Solange von den Fußballfans nur in grammatikalischer Hinsicht Gefahr ausgeht, ist alles gut. Wenn sie hingegen zu viele Krügeln leeren, ist Gefahr in Verzug. Das lehrt den Wortklauber wenigstens die Erfahrung.

***

Für noch größere Grausbirnen sorgt bei Sprachpuristen die Verwechslung der Verben „lehren“ und „lernen“. Formulierungen wie z. B. „Ich lerne dir Deutsch“ sollten zumindest für Deutsch-Lehrer tabu sein. Denn: „lernen“ bezeichnet ausschließlich die eigene Wissensaufnahme. Im Sinn von „jemandem etwas beibringen“ muss das Verbum „lehren“ herhalten („ich lehre dich Deutsch“). Dementsprechend gilt es auch zwischen „gelernt“ und „gelehrt“ zu unterscheiden. Um beim Fußball zu bleiben: Ein gelernter Stürmer hat das Kicken gelernt, ein gelehrter Stürmer nicht zwangsläufig (dafür hat er aber Atomphysik, Rohstoffingenieurwesen oder Deutsch studiert). Wer von den beiden Gruppen wahrscheinlich mehr Tore schießt, entscheiden bitte Sie.