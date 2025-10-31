Quiz: Beherrschen Sie die Rechtschreibung mit links?
Die deutsche Rechtschreibung ist ein gefährliches Terrain. Wie sattelfest sind Sie? Testen Sie sich selbst! (Achtung! In manchen Fällen sind mehrere Varianten richtig.)
- Wer sich auf die wöchentliche KURIER-Sprachkolumne freut, tut dies in der Regel
A zurecht
B zu recht
C zu Recht.
2. Wer der in der Kolumne immer wieder vorkommende Dr. Martin S. ist, war bis zum Vorjahr
A das bestgehütetste Geheimnis
B das bestgehütete Geheimnis
C das best gehütete Geheimnis.
3. So begrüßen Restaurants ihre Gäste nicht nur herzlich, sondern auch richtig:
A Herzlich willkommen!
B Herzlich Willkommen!
4. Wen nach einem üppigen Essen ein menschliches Rühren quält, der begibt sich eilends
A aufs Klo
B auf’s Klo.
5. Wer unter Übergewicht leidet, hat möglicherweise bei den Wiener Schnitzeln und Cremeschnitten zu wenig
A gehaushaltet
B hausgehaltet
C hausgehalten.
6. Einen Kellner in einem italienischen Lokal könnte man auch so bezeichnen:
A Spagetti-Träger
B Spaghetti-Träger
7. Dringt Elch Emil in das Gebiet des Flughafens Schwechat ein, ist der Flugverkehr bis auf Weiteres
A lahmgelegt
B lahm gelegt.
8. Haben die Hühner weniger Eier als sonst produziert, haben sie offensichtlich
A lahm gelegt
B lahmgelegt.
9. Rasen Sie nach drei Obstlern von der Skihütte ins Tal, ist das eine Schnapsidee und möglicherweise auch der Grund für eine Kollision, an der Sie
A Schuld sind
B Schuld haben
C schuld sind.
10. Die kleinliche Auslegung von Begriffen heißt
A Wortklauberei
B Wortglauberei.
(Was glauben Sie?)
Fundstück der Woche: „Peru durchlebt eine politische Krise. Das Parlament hatte die unbeleibte Präsidentin Boluarte vor zwei Wochen abgesetzt.“ (ORF Teletext) – Möglicherweise hätte der Präsidentin reichhaltigere Kost zu größerer Beleibtheit und einer längeren Amtszeit verholfen.
***
Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.
Kommentare