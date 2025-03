Querstreifen machen dick und Längsstreifen kommen auch nicht vom Zebra

Stopp, ein Blümchen! Verkehrssicherheit ist wichtig, auch auf der Straße. Während sich hierzulande die Zebrastreifen-Kreativität in Regenbogenfarben erschöpft (warum hat das eigentlich nie jemand mit dem Slogan „Queer queren“ beworben?), haben Studenten in Erfurt nun herausgefunden, dass der Schutzweg wahrscheinlich besser wirken würde, wenn man ihn um 90 Grad dreht. Tatsächlich gehen Längsstreifen nicht weit genug. Aufgraben oder vertikal aufstellen würde die Sicherheit der Fußgänger dramatisch erhöhen, zum Beispiel. Man könnte es auch mal mit schwarz-weiß-gestreiften Vertigo-Wirbeln probieren oder mit Streublümchen im Schachbrettmuster. Das ist übrigens gar nicht so abwegig, im britischen Berkshire hat man einen Fußgängerübergang mit großen weißen und kleinen bunten Laubblatt-Abbildungen gespickt. Es funktioniert, sagen die Verantwortlichen. Verkehrsplanung nach dem Garfieldschen Motto: „Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie.“