Mehr als einmal ist besser als nichts

Kürzlich hat sich das Internet wieder gar nicht ausgekannt. War es der echte Jim Carrey, der in Paris einen Cesar für sein Lebenswerk entgegengenommen hat? Er hat sich ja so gar nicht ähnlich geschaut! Während man bei Frauen meistens gleich eine ganze Batterie an Schönheitsoperationen aufzählen kann, die ein verändertes Äußeres hervorgerufen haben, mutete man Carrey das nicht zu. Bei ihm war vielen klar: Das war nicht der Echte. Er hat einen Klon geschickt. Also einen nicht so geglückten. Weil er ja nicht so aussah wie Carrey. Jetzt wäre das eigentlich ziemlich ausgefuchst von Jim Carrey. Wer hat sich nicht schon einmal gedacht: Ich bleib heute noch liegen, ich schick meinen Klon in die Arbeit. Oder zum Behördengang. Oder zur Großtante, die immer so feuchte Begrüßungsbusserl verteilt. Vielleicht sind die Busserl bei französischen Preisverleihungen auch sehr nass? Jedenfalls: Wenn das ginge, Jim Carrey wäre ein reicher Mann. Das Patent könnte er teuer verkaufen.