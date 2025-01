Jetzt wieder modern: Ländereienshopping – zahlt es sich aus?

Mal nachdenken. Was gefiele einem denn da? Meerzugang wäre nicht schlecht, aber nicht zu heiß und nicht zu weit weg. Irgendwas ohne gefährliche Tiere, am besten auch ganz ohne Spinnen. Die Frage ist ja auch: Muss man die Einwohnerinnen und Einwohner mitkaufen? Gibt es da Mengenrabatt? Wie ist es mit Rückgabegarantie, wenn’s dann doch nicht gefällt?

Gustieren. Jetzt ist natürlich Weihnachten schon vorbei. Aber wenn man das früher gewusst hätte! Das setzt ganz neue Horizonte in die Konsumwelt. Endlich wissen, was man denen schenkt, die eh schon alles haben. Wer schon durch ist mit Abenteuerpräsenten vom Fallschirmsprung bis zum U-Bootausflug und auch schon einen Stern nach Schnuffibär benannt hat, der freut sich über neue Ideen. Donald Trumps Vorstoß, Grönland zu kaufen, ist da wirklich eine wegweisende Entwicklung. Turbo-Kapitalismus, ganz neu gedacht.

Konsumieren. Für jemanden wie Donald Trump ist die Idee, Grönland zu kaufen, erstaunlich geschichtsbewusst. Früher war das ja gar nicht so unüblich. Im Mittelalter florierte das Geschäft, den Herrscher der Burggrafschaft Nürnberg gelüstete es 1417 etwa nach der Mark Brandenburg, sie war ihm 400.000 ungarische Goldgulden wert. Im 18. Jahrhundert war das Ländereienshoppen groß in Mode, und gerade die USA hatte eine lange Einkaufsliste. Louisiana von Frankreich, Florida von Spanien, Nord-Missouri von Ureinwohnern. Letzteres war naturgemäß ein Schnäppchen, die 230.000 Euro verdient Elon Musk heute an einem halben Tag. Etwas mehr musste 1848 schon für Arizona, Kalifornien, Nevada und Utah an Mexiko gezahlt werden, 540 Millionen Euro – immer noch Portokasse für Musk. Rechnet man, dass Grönland nur etwa doppelt so groß ist – das wär schon drin.