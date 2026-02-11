Das große Internetmatch Kuh gegen Huhn

Bauer Wiegele ist es dann schon ein bisschen zu viel geworden. Plötzlich hat ein Weltstar in seinem Stall gewohnt. Presseanfragen aus aller Welt zur prominenten Untermieterin! Und dann diese frechen Ideen! Jemand wollte seine Veronika für politische Zwecke „ausborgen“: „De Kuah is parteilos“, sagte der Landwirt im TV kopfschüttelnd. Und alles nur, weil Veronika eine wissenschaftliche Sensation ist. Die kann sich am Rücken kratzen. Also, mit einem Besen. Nicht mit den Hufen. So eine wissenschaftliche Sensation ist sie auch wieder nicht. Jetzt hat der Bauer also erlebt, wie es sich mit einer viralen Kuh lebt. Die erste virale Kuh aus Österreich ist Veronika aber nicht. Da gab es nämlich auch einmal Yvonne. Kurz nacherzählt: Die österreichische Kuh wurde zum Schlachten nach Deutschland verkauft. Dort büxte sie aus und versteckte sich im Wald. 100 Tage ließ sie sich nicht einfangen. Der Boulevard nannte sie „Problemkuh“, lyrisch veranlagtere Medien sprachen von „der Kuh, die ein Reh sein wollte.“