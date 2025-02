Biber, die Macher unter den Nagern

Bau. Anders als viele vermuten, hat der Biber im Normalfall keine Jeanslatzhose mit orangem „Obi“-Aufdruck an. Trotzdem steht er im Guinness-Buch der Rekorde als Erschaffer der größten, von Tieren gebauten Konstrukte. Der umfangreichste Biberdamm überhaupt liegt in einem Nationalpark in Kanada und ist fast einen Kilometer lang. Angeblich kann man ihn sogar aus dem Weltall sehen. Das ist zwar so ein bisschen wurscht auch, aber vielleicht freut es ja den einen oder anderen extraterrestrischen Nagerfreund mit Teleskop.