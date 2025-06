Wiederholungstäter

Er kennt den Ablauf in- und auswendig. Charles III. nimmt am 14. Juni zum 59. Mal an der Parade "Trooping the Colour" teil. Es ist ebenfalls der 14. Juni, als der Prinz of Wales 1969 zum ersten Mal bei der traditionellen Geburtstagsparade dabei ist.

2022 vertritt er seine Mutter, die Queen. Ab 2023 gilt die Parade ihm, nachdem er nach ihrem Tod am 8. September 2022 die Regentschaft angetreten hat.

Die Tradition mit dem offiziellen Geburtstag geht zurück auf König Edward VII., der im November geboren wurde, aber eine Geburtstagsparade bei sommerlichem Wetter haben wollte.

Der Geburtstag der Queen im April wurde im Juni gefeiert und dies hat Charles beibehalten. Der damals 74-Jährige nimmt auf einem Rappen an der Parade teil. Ein Novum, denn die Queen tat dies von 1969 bis 1986 mit ihrem Lieblingspferd "Burmese", einer Rappstute, die sie von der Royal Canadian Mounted Police erhielt. Burmeses letzter öffentlicher Auftritt war die Trooping the Colour-Militärparade von 1986, nach der sie in den Ruhestand versetzt wurde. Sie wurde nicht ersetzt, da sich die Königin dazu entschloss, von nun an in einem Phaeton (spezielle Kutsche) teilzunehmen.