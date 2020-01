Vom falschen Zeitgefühl und richtigen Zeitpunkt

Das Dessert ersetzen? Das ist ja würdig und recht, aber wer will schon auf die Nachspeise verzichten? Und so kommt die Empfehlung am Schluss des Essens eigentlich zu spät, für jene, die finden, dass Süßes gar nicht so ideal zu Mousse au Chocolat und Co. passt, sondern in Kontrastkombination zu scharfem Curry, zu gebratener Leber mit Marillen, zu Hummerkrautfleisch, zum geräucherten Karpfen. Einen Zeitvorteil haben die edelsüßen Kredenzen: Man mag sie vielleicht übersehen, aber ansehen tut man ihnen Zeit und Alter gar nicht. Die Spätlese 2017 (Weißburgunder und Welschriesling halbe-halbe) von Heidi Schröck kann ruhig noch ein bisschen warten hier im Keller auf die perfekte Begleitung.