Viognier beim Grafen im Weinviertel

Der Viognier galt schon als fast ausgestorben. All das war dem Behördenstaat herzlich egal. Auf kurzem Amtsweg wurde das Ansuchen auf Auspflanzung abgelehnt. Ein Schlupfloch fand sich in Zusammenarbeit mit der Bundeslehranstalt. Am Etikett heißt der Wein bis heute „V" und „Wein aus Österreich" (was unter Fachleuten irritierenderweise als„Wein ohne Herkunft" eingeordnet ist). „Viognier konnte eh keiner aussprechen", sagt der gräfliche Winzer schmunzelnd. Anders als die Beamten vermuteten, passt „V" recht gut in das kühle Klima und auf den Sandböden. Nur bei Frost zeigt der Franzose sein empfindliches Gemüt.