Vermischtes

Die erste Meldung handelt von einem schottischen Regierungsbeschluss, der allerdings nicht ganz so "daneben" formuliert wurde wie auf Ö3:

„Mit Gratis-Tampons soll den Frauen unter die Arme gegriffen werden.“



Die zweite Meldung stammt aus dem Frühstücksfernsehen: „Das Coronavirus ist in aller Munde.“ Es verdrängt damit Datenschutz, Doping, Demenz, Viagra und Schafmilcheis. So viel war zuletzt in aller Munde.



Die dritte Meldung kommt heute aus Villach. Dort wartete ein Busunternehmer auf Anrufe, um Kärntner trotz der Viren nach Triest oder Caorle zu bringen.

Er sagte zum ORF: „Niemand hat reserviert, niemand – und einer hat storniert.“

Niemand minus einer – wir warten, vielleicht greift uns jemand unter die Arme und dergleichen.