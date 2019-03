(Gleich kommt Michael Schottenberg. Aber vorher schauen wir kurz auf das Foto einer Hausmauer in Deutschland mit einer Gedenktafel. Es macht im Internet zurzeit die Runde: „Hier wohnte Alois Alzheimer 1886/1887. Er stellte die nach ihm benannte Krankheit erstmals 1906 vor.“ Dazu malte jemand mit roter Farbe : „WIR WERDEN DICH NIE VERGESSEN!“)



So. Schottenberg also. Normalerweise werden Antworten ja überschätzt. Bei ihm ist das nicht so. Was der ehemalige Theaterdirektor jüngst im ORF geantwortet hat, ist von großer Bedeutung, weil man wissen will, ob sich’s auszahlt, bei den „Dancing Stars“ zuzuschauen. Michael Schottenberg wird tanzen. Man sah ihn beim Training. Er findet die Bewegungen „wider die Natur“. Aber er verwies bei der Frage, wie es ihm gehe, auf die Profitänzerin, die seine Partnerin ist:

„Ich übergebe mich in ihre Hände.“

Na bumm. Das wird etwas für Genießer. Ab 15. März. Sogar live.