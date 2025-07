Ein Sommerregen macht aus Urlaub eine Reise

Von meinem Urlaubssteg am Wolfgangsee brauchte ich zehn Schwimmminuten zur entferntesten Boje. Dabei kam ich an zwei Booten vorbei, die an anderen Bojen festgemacht waren. Meine Ziel-Boje war nie belegt, dafür knallorange. Sie dient als Begrenzung der Bootsliegefläche, hinter ihr tut sich der Wolfgangsee auf wie der Atlantische Ozean, nur mit Bergen rundherum. Immer wieder habe ich überlegt, in das endlose Türkisblau weiterzuschwimmen, aber immer bin ich rund um die Boje und wieder zurück zu meinem Steg geschwommen. Einmal setzte ein Regen ein, als ich zu meinem Steg kam. Das erinnerte mich daran, dass Reisen erst dort beginnt, wo etwas schief geht. Es gibt einige Parameter, an denen man die Abgrenzung von Urlaub und Reise festmachen kann, aber mir kommt besonders vor, dass Urlaub ist, solange die Planung hält und die Vorstellungen erfüllt werden. Das Reisegefühl entsteht hinter dem Unerwarteten, dem Schicksalhaften. Also stieg ich ins Wasser und steuerte brustschwimmend die knallorange Boje an.

Bis zum ersten Boot fielen mir Belege für meine Theorie ein: Wenn man sich etwa auf ein Essen in einem Lokal sehr freut: Ja, heute gehen wir zu diesem Wirten da am Wasser, der soll die beste Forelle haben – und dann sagt die Kellnerin: Forelle ist leider aus. Grollend, aber hungrig greift man zur Speisekarte, die man gar nicht gebraucht hätte, und taucht in das Kaleidoskop der Spezialitäten des Hauses, regionaler Schmankerl und Geheimnissen aus Omas Kuch’l. Oder wenn man zu einer langen Wartezeit auf Bus, Zug oder Flieger verdammt ist, aber in ein Gespräch mit dem Jemand stolpert, der sich genauso ärgert: Geh bitte, ja echt, also immer das Gleiche – gemeinsamer Ärger ist extrem verbindend.