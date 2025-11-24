Topmodel royal
15 Jahre lang prägt sie den modischen Chic von Catherine, Princess of Wales: Stylistin Natasha Archer-Jackson. Egal wo und wann die Ehefrau von Prinz William auftritt, ihr sind bewundernde Blicke gewiss. Das Make-up, die Frisur tadellos, und auch das Outfit geschmackvoll ausgewählt.
Natasha und Catherine kennen sich seit Langem. Natasha ist es auch, die nach der Geburt zu ihrer Freundin ins Spital kommt und sie für den ersten öffentlichen Auftritt mit dem jeweils neugeborenen Baby auf den Stufen des St.-Mary’s Hospital in London schminkt.
Auf jeder Reise begleitet Stylistin Natasha the Princess of Wales. Zwei Monate vor Reiseantritt werden die Looks besprochen. Hier ist Feingefühl von Nöten, damit kein Mode-Fauxpas passiert. Nun hat Natasha Archer ihren Job gekündigt, um sich mehr dem Familienleben mit Ehemann Chris Jackson und den beiden Kindern zu widmen.
Am britischen Königshof geben die Damen modisch den Ton an
Doch ein Ersatz ist bereits gefunden: Virginia Chadwyck-Healey. Sie hat Natasha 2019 anlässlich ihres Mutterschaftsurlaubes bereits vertreten. Zwölf Jahre arbeitet sie als Moderedakteurin für die britische Ausgabe der Modefibel "Vogue".
Sie bringt somit die besten Voraussetzungen mit, Catherine weiter typgerecht einzukleiden. Wahrlich eine große Aufgabe. Profitiert doch der britische Modehandel mit mehreren Millionen Pfund jährlich enorm von Catherine als modisches Vorbild.
Nur, damit wir es nicht vergessen: 28 Jahre nach dem Tod von Mode-Ikone Diana haben die Engländer mit Catherine längst einen Diana-Ersatz gefunden. Und Jahrzehnte vor dem Diana-Kult ist es "Lilibet" (Queen Elizabeth II.) mit den Rehaugen und der Wespentaille, die angehimmelt wird.
Kommentare