Topmodel royal

15 Jahre lang prägt sie den modischen Chic von Catherine, Princess of Wales: Stylistin Natasha Archer-Jackson. Egal wo und wann die Ehefrau von Prinz William auftritt, ihr sind bewundernde Blicke gewiss. Das Make-up, die Frisur tadellos, und auch das Outfit geschmackvoll ausgewählt.

Natasha und Catherine kennen sich seit Langem. Natasha ist es auch, die nach der Geburt zu ihrer Freundin ins Spital kommt und sie für den ersten öffentlichen Auftritt mit dem jeweils neugeborenen Baby auf den Stufen des St.-Mary’s Hospital in London schminkt.

Auf jeder Reise begleitet Stylistin Natasha the Princess of Wales. Zwei Monate vor Reiseantritt werden die Looks besprochen. Hier ist Feingefühl von Nöten, damit kein Mode-Fauxpas passiert. Nun hat Natasha Archer ihren Job gekündigt, um sich mehr dem Familienleben mit Ehemann Chris Jackson und den beiden Kindern zu widmen.