Wie so oft in seiner jahrhundertelangen Geschichte war der Stephansdom ein einender und erhebender Fels in der Brandung: Bei der Gedenkfeier für die Opfer des School Shootings in Graz waren am Donnerstagabend das offizielle Österreich sowie die höchsten Religionsvertreter fast geschlossen vor Ort vertreten.

Am Mittwochnachmittag erreichte mich ein Anruf des Bundeskanzlers Christian Stocker mit der Bitte: Ein Gedenkgottesdienst sollte die dreitägige Staatstrauer würdig beenden. 28 Stunden später gedachten im Dom und durch die Live-Übertragung im ORF unzählige erschütterte Menschen der Opfer des Amoklaufs in der steirischen Landeshauptstadt Graz.

Zum tiefen, Mark und Bein durchdringenden Klang der Pummerin wurden unser Wehklagen und Beten mit dem symbolischen Entzünden von Kerzen verbunden: Für jedes der zehn Opfer wurde auf teilweise umgestürzten Schulsesseln vor dem Altar dieses Hoffnungszeichen gesetzt. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Bildungsminister, der evangelische und der orthodoxe Bischof, der Präsident der muslimischen Glaubensgemeinschaft sowie der steirische Bischof und drei SchülerInnen zündeten jeweils eine Kerze für die Opfer an.