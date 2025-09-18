Ganz sicher nicht sicher

Man muss sich im Leben ja manchmal auch auf Neues einlassen. Deshalb besuchte ich vor einiger Zeit mit meiner Tochter ein Konzert in der Wiener Stadthalle.

Tate McRae hatte sich angesagt – den Namen hatte ich zuvor noch nie gehört, aber die junge Dame dürfte tatsächlich ein Star in der Musikbranche sein. Jedenfalls kreischte die Halle, in der sich sehr viele Mädchen befanden, so laut, dass ich bis heute im rechten Ohr noch einen leichten Tinnitus verspüre. Es war, als hätte man seinen Kopf an einen startenden Eurofighter gelegt.

Doch eigentlich wollte ich gar nicht so sehr über das Konzert erzählen, sondern über ein Ereignis davor, das mich bis heute nachdenklich stimmt.