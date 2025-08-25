Stilikone für ewig

Da sitzt doch tatsächlich ein entsetzter Designer John Galliano in der US-TV-Dokuserie "In Vogue: The 90s" vom vergangenen Jahr (warum es mir erst jetzt möglich ist, diese Dokumentation zu sehen, wundert mich selbst) und berichtet über seine Erfahrungen mit Diana.

Ein Jahr vor ihrem Tod wird er ausgewählt, um Diana für ihren ersten und einzigen Auftritt bei der Met–Gala zu kleiden. Eine besondere Ehre, denn alles, was die Prinzessin von Wales trägt, wird weltweit zum Trend.

Sie wandelte sich vom Mauerblümchen zur Stilikone und kaum eine versteht es so gut wie Diana, Mode als Eigen-PR für sich zu nutzen.

Galliano ist damals einer der einflussreichsten Visionäre innerhalb der Haute Couture. Bei mehreren Besuchen im Kensington Palast legt Galliano, der damals Kreativdirektor bei DIOR ist, Diana mehrere Entwürfe vor und versucht sie von einem Kleid in Pink zu überzeugen. "No, not that Pink!" Und so wird es ein nachtblaues Slipdress in Seide.