Stärkungen

Hanno Settele testete als „Kurier des Kaisers“ die Steiermark. In der Doku ging alles zu schnell. Eines aber blieb hängen: Steirer haben früher als Potenzmittel Arsen genommen. So entstanden wohl die steirische Eichen. Aber ein Wunder ist das schon, dass die Steiermark überhaupt noch existiert: Einer neuen Theorie zufolge sind die Dinosaurier ausgestorben, weil sie zu viel Arsen erwischt haben. Kein Schmäh.

***

In „Guten Morgen Österreich“ hat eine Ernährungsberaterin erklärt: Um sich zu stärken, soll man im Herbst etwas Schwarzes essen. Schwarzen Sesam. Schwarze Bohnen. Moderatorin Eva Pölzl, die schon viele Nägel auf den Kopf getroffen hat, fragte: „Geht Lila auch? LILA KRAUT?“

Zwar dachte die Ernährungsberaterin an Dunkles – also wenn schon, dann violett. Die Regale im Supermarkt sind ja voll mit violetten Lebensmitteln.

Aber es ist ja egal, auch das Kraut von der lila Milka-Kuh ist bestimmt für irgendetwas gut.