Stadt, Land, Flucht: Mitarbeiter des Monats

Die Frage kommt immer dann, wenn wir vom Säen, Pflanzen, Gießen, Mähen, Heuen ..., von Ernte, Baumschnitt, Obstverarbeitung und all unseren anderen Lieblingsbeschäftigungen erzählen: „Wie viele Mitarbeiter habt ihr?“ Der Lieblingsmann und ich, beide Co-Betriebsführer und ständig im Zeitraffermodus unterwegs, mit, gefühlt, acht Armen und ebensovielen Beinen, antworten dann stolz: „Gar keine.“

Genau genommen stimmt das aber nicht. Da draußen tummeln viel sich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als wir Arme und Beine, Hände und Füße haben. Nicht alle sind willkommen. Aber sie ziehen einfach ein und gehen, ohne Meldezettel und Dienstvertrag, eigeninitiativ ihrer Tätigkeit nach.

Keine Jobbeschreibung, keine Lohnverhandlung. Sie beziehen ihr Einkommen in Naturalien, aber nach eigenem Ermessen. Und das ist nicht immer deckungsgleich mit unserem Ermessen. 2023 haben die Nacktschnecken die erste und zweite Aussaat komplett abgeräumt, 2024 haben uns die Maulwurfsgrillen die Wurzeln aus der Erde und die Haare vom Kopf gefressen. Heuer ist die Grüne Reiswanze in Massenpopulation zugezogen. Die sticht alle Gemüse und Früchte an und saugt diese aus. Ich habe sie daher fristlos entlassen, was sie nicht daran hindert, bei uns Eier zu legen und unsere Beete und Beerensträucher als All-In-Buffet zu betrachten. Mehrmals täglich gehe ich raus, um sie abzusammeln.