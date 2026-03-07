Stadt-Hund auf dem Land: Was Archimedes so große Angst machte

Der Unterschied zwischen Stadt- und Landlebewesen macht sich auch im Tierreich bemerkbar. Wir hatten unlängst eine Woche lang Archimedes in Pflege. Archimedes gehört zu Frau Freunds in Berlin lebender Tochter und ist ein Toy-Pudel.

Toy, das sagt schon alles: Dieser Mini-Pudel gleicht einem Spielzeug, und man erkennt nicht auf Anhieb, dass er der Gattung der Wolfs- und Schakalartigen angehört, also ein Hund ist.

Mit seinen blonden Löckchen und den schwarzen Knopfaugen läuft er ständig Gefahr, auf den Arm genommen zu werden. Öfter aber wird er in den Arm genommen und hemmungslos abgeschmust. Archimedes ist ein Herzensbrecher.

Raus - bei jedem Wetter

Das hilft ihm aber bei abgebrühten Landmenschen wie Frau Freund und mir wenig. Bei jedem Wetter musste er mit uns hinaus in die Natur. Freilich, der Spielzeugpudel hielt es mit John F. Kennedy: „Ick bin oin Berlinör“, raunte er einem zu, wenn es darum ging, eine Runde zu drehen.

Geschlossene Schneedecken, wie wir sie während seines Besuchs hatten, lehnte er vollkommen ab. Um sie zu vermeiden, kroch er an Gartenzäunen entlang durch dichtes Buschwerk, wobei Letzteres ihm auch Angst zu machen schien. Am Flussufer entlang? Lacken! Spitzer Schotter! Die Wiese hinter dem Haus? Gatsch!

Das Entsetzen des Hundes, wenn wir die Leine zur Hand nahmen, ließ erst nach, als wir begannen, mit ihm auf der Straße herumzuspazieren. Autos, Abgase, Lärm, Asphalt, da fühlte er sich pudelwohl.