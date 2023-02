Sportliche Erkenntnis

Es gibt gute Nachrichten. Für alle, die abends gern auf der Couch liegen oder an der Theke stehen, statt um den Block zu joggen: Sport am Abend kann man streichen. Bringt relativ wenig in Sachen Stoffwechsel. Wissenschaftlich bestätigt. Zumindest bei Mäusen.

Sport am Morgen ist demnach effektiver. Eine so erfreuliche wie ausredentaugliche Erkenntnis – für alle, die sich Anfang des Jahres bei einem Fitnesscenter eingeschrieben haben, das erst aufsperrt, wenn man selbst in Sicherheit, also im Büro, ist. Boxen, Bodywork, Bauch-Bein-Po – geht sich so morgens nicht aus. Leider.

Viele finden ja seit Wochen weder die Zeit noch den Mut zum Trainingsstart. Zu groß die Gefahr, mit rasendem Puls, zitternden Armen und brennenden Oberschenkeln w. o. zu geben – schon in der Aufwärmrunde des Kurses.

So gesehen kann man das Abo im Fitnesscenter eigentlich gleich wieder streichen. Eine lieb gewonnene Tradition – jedes Jahr, Mitte Feber.